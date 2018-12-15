Ege'de gezilecek yeni rota... Uşak

Uşak, ülkemizin turistik olarak henüz ilgisini çekememiş bir yeri. Uşak için yerel ajanslar girişimlerde bulunmaya devam ediyorlar. Neden Uşak'a gidilir sorusuna da epey güzel cevapları var şehrin. Bölge olarak İzmir - Manisa - Afyon yolunun ortasında kalan şehir, tarihi ve doğal birçok güzelliği içinde saklıyor.

Çok sıkı bir tempo belirlersiniz bir günde gezebilirsiniz. Uşak için 2 gün ayırmanızı öneririm.

Uşak'ta Gezilecek Yerler

Ulubey Kanyonu

Ulubey Kanyonu dünyanın en büyük kanyonlarından biridir. Uzunluğu 45 kilometredir ve bu sebeple dünyanın en uzun 2. büyük kanyonudur. Uşak şehir merkezine 30 kilometre mesafede bulunan bölgeye gün içerisinde sürekli araç kalkmaktadır. Ulubey Kanyonu'nun tam ortasından ise Ulubey Deresi geçiyor.Şu anda az miktarda su ile akan dereyi kanyonun üzerinde bulunan cam terastan izleyebiliyorsunuz. Kanyon girişi ücretsiz olup cam teras girişinin 3 TL ücreti bulunuyor. Gelenlere harika bir deneyim yaşatmak için yapılmış proje 2015 yılından beri devam ediyor. Birçok insan cam terasa çıkıp kanyonu yukarıdan izlemenin keyfini çıkarıyor.

Ayrıca kanyonun hemen üzerinde, güzel bir manzaraya sahip kafeteryada bulunuyor. Cam teras girişinin hemen solunda ise yöresel ürünler satılıyor ve yöresel yemeklerden yeme fırsatına sahip oluyorsunuz. Fiyatlar da oldukça makul. Çevreyi dolaşmak için ata binme etkinliği de mevcut.

Blaundus Antik Kenti

Kent, Büyük İskender'in bölgeye gelmesinden sonra Makedonyalılar tarafından kurulmuş. Antik kentin bulunduğu yer Uşak şehir merkezine 40 kilometre mesafede. Sülümenli köyüne bağlı olan yer Ulubey Kanyon'undan sonra geliyor. Gezinize Ulubey Kanyonunun ardından gelecek şekilde Antik Kenti de ekleyebilirsiniz. Köy yolu birazcık bozuk ama yavaş girildiği zaman aracınıza hiçbir problem çıkartmaz. Antik kente ne yazık ki toplu taşıma ile ulaşım yok. Fakat Uşak'tan yapılan turlara katılırsanız buraya kolayca gelebilirsiniz. Antik kentte kaya mezarları, stadyum, tiyatro sosyal alanlar ve siyasi görüşme binalarına ait yapılar bulunmaktadır. Kazılar hala devam etmekte olduğundan gün yüzüne çıkarılamamış birçok nokta bulunuyor. Antik kentin bir bölümündeki kalıntılar ise tıpkı İngiltere'de bulunan Stonehenge'i andırıyor Antik kentin çevresi Ulubey Kanyonu'nun devamı olarak göze çarpıyor. Derin vadiler, dik yamaçlar ile ortada kalan bir şehir gerçekten de büyüleyici görünüyor.kazılar devam ettikçe harika bir yapı bulunacağından hiç şüphem yok.

Kent Tarihi Müzesi

Müzenin ayrıntıları ile birlikte Uşak tarihini de kısaca anlatmak gerekiyor. Kent tarihi Müzesi'nde ilk plakalı bisikleti de göreceksiniz. Uşak halı ve kilim konusunda ise epey başarılı. Bana rehberlik yapmış olan sevgili Osman Er epey ilginç bilgiler de verdi. Örneğin Viyana kongresindeki salonun halısı Uşak'ta üretilmiş ve birçok Avrupa Sarayı'nın halıları Uşak'tan gitmiştir.

Uşağın adı aslında Uşşak imiş. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bu şekilde geçiyormuş. Ayrıca Latife Hanımın da ailesi Uşaklı imiş. İlk şeker fabrikası da 1926'da Nuri Şeker tarafından yaptırılmış. Türkiye'de ilk defa elektrik kullanan şehirlerden birisi de Uşakmış.

Taşyaran Vadisi

Uşağın en güzel yerlerinden biri de Taşyaran Vadisi. Buraya gelenler bir daha burayı unutamadığını söylüyorlar. Eriyebilen kayaçların içinden akan sular yıllar içerisinde buraya harika bir coğrafi şölene çevirmiş. Yeşil suların bembeyaz taşların arasından akışını görmek için her yıl binlerce kişi Taşyaran Vadisine gidiyor. Bu tarihi ve doğal güzelliği görmek için Uşak İzmir yolunun 45. kilometresinden sonra sola dönerek tarihi köprünün üzerinden vadiye varabilirsiniz.

Uşak Arkeoloji Müzesi

Müzede Uşak bölgesinden çıkan ve birçok dönemi içine alan eserler mevcut. Müzede kronolojik bir gezi yapabilirsiniz. Müzenin en önemli ürünü ise "Karun Hazineleri" olarak bilinen kısmı. Lidaya döneminden bir çok sikke bulunmakta.

Müze giriş ücreti 6 lira olup müzekart kullanabilirsiniz.

Clandras Köprüsü

Köprü Frigyalılar döneminde su kemeri olarak inşa edilmiş. M.S. II. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kemer 1 km ilerideki Pepouza antik kentine su taşımaktaymış. Köprünün en yüksek noktası su seviyesinin 17 metre üzerindedir.

Köprünün hemen aşağısında bir tesis göreceksiniz. Burası Türkiye'de elektriğin ilk kez üretildiği yerlerden biri ve hala aktif.

Köprü çevresi mesire alanı olarak Uşaklılar tarafından kullanılıyor. Piknik ve mangal için de burayı tercih edebilirsiniz. Köprüye inmeden sağınızda da alışveriş için bir market bulunuyor.

Pepouza Antik Kenti

Antik kent Clandras Köprüsü'nün ve diğer su kemerlerinin beslediği bir yerdir. Hristiyanlar tarafından oldukça kutsal sayılan bu kente, Hz. İsa'nın gökten ineceğine inanılır. İnananlar ise Ömerçalı Dağı'ndan bubu izleyeceklerdir.

Uşak'ta Ne Yenir?

Uşak Tarhanası

Etsiz Keşkek

Eşme yöresine ait olan "Topalak"

Sivaslı'da çilek

Uşak Etkinlikleri

1 Eylül Uşak Kurtuluş Etkinlikleri

Sivaslı Çilek Festivali (Mayıs-Haziran)

Eşme Kilim Festivali

Ulubey Kanyon Festivali

Özel bilgi: festival ve düğünlerde "cirit" gösterileri yapılıyor. Çok yaygın olarak cirit oynama kültürü Uşak'ta hala devam ediyor.

Uşak'ta Konaklama?

Uşak şehir merkezinde her keseye uygun konaklama alternatifleri mevcut. Modernize edilen şehir yapısı ile caddelerde gezebilir, meydanları dolaşabilir ve müzelere gidebilirsiniz. Otel, pansiyon gibi alternatifleriniz merkezde bulunmaktadır.

Uşak'a Nasıl Gidilir?

Uşak'a İzmir ve Ankara'dan saat başı araç kalkmakta. Yeni yapılan YHT hattında ise ana duraklardan birisi de Uşak olacak.

Şehir merkezinden Ulubey'e gitmek için kalkan dolmuş ücretleri 7-10 lira arasında değişiyor. Şehirde kent kart uygulamaları olmadığı için nakit ile toplu taşıma kullanabilirsiniz.

Uşak'a tren ile gelmek isteyenler Ankara-İzmir trenini kullanabilirler.

Havayolu ile ulaşım yok.

Kara Yolu ile ;

İzmir 220 km,

Ankara 360 km,

İstanbul 470 km,

Eskişehir 220 km,

Antalya 300 km,

Bursa 320 km.

Not : Uşak geceleri epey serin olan bir yer. Karasal iklimine dikkat edin, hasta olmayın.