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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
Kaçak kazı yaparak elde ettikleri tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı
|14 Aralık 2018 14:34
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı noktalarda kaçak kazı yapıldığı ve elde edilen tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir, Beykoz ve Ataşehir'de 3 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, Helenistik, Roma, Yunan, Bizans ve İslami dönemlere ait bin 469 sikke, obje, anahtar ve pişmiş toprak kap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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