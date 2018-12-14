Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi

Ziraat Bankası, kendisiyle çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verrmek, firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine katkıda bulunmak için kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamada hali hazırda bankayla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticilerinden konut satın alacak müşterilerine aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 Bin TL'ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacağı duyuruldu.

Açıklamada "Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir.

Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır." denildi.

Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının söz konusu firmaların Ziraat Bankası'na olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Kampanya ile bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankaca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturulması hedefleniyor. "