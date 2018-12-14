1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı

Nevşehir'de mandalla oynayan bebeğin boğazına mandal yayı kaçtı. Nefes borusuna saplanan yay başarılı bir operasyonla çıkartıldı
14 Aralık 2018 14:46
Yazdır
1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı

Nevşehir'de 1 yaşındaki erkek bebek Ö.Y., dün akşam saatlerinde elinde mandalla oynarken, parçalanan mandalın yayını ağzına aldı.

Duruma müdahale eden bebeğin babası, yayı çocuğunun ağzından çıkarmaya çalışırken, yay bebeğin genzine kaçarak saplandı. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne getirilen bebeği, Acil Nöbetçi doktoru Mustafa Alpaslan muayene ederek gerekli tetkikleri yaptı.

Çekilen röntgen filmlerinde mandal yayının lokalizasyonu ve durumu belirlendi. Daha sonra, KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda bebeğin genzine saplanan mandal yayı çıkartıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Cevatzade, ''Özellikle 1-12 aylık döneme karşılık gelen süt çocuğu döneminde bebekler her şeyi ağzına alır. Üzerinde 3 yaş altında kullanılmaması gerektiği yazan ürünlere karşı bazen anne ve babalar pek dikkatli davranmayabiliyor.

Bu tarz ürünler boğaza kaçabiliyor. Bu konuda ailelerin küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor.

Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri de gerekir. Ağızdan alınan her türlü yabancı cisim hava yolunu tıkadığında hayati tehlike oluşturur'' dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,591 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Para cezası gelince 112'yi aramayı bıraktılar
14 Aralık 2018 15:56		 4 gündür kayıptı ölü olarak bulundu
14 Aralık 2018 15:55
Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Karaaslan toprağa verildi
14 Aralık 2018 15:53		 En iyi 'tuzlu balık' için yarışacaklar
14 Aralık 2018 15:50
Zonguldak'dan İstanbul'a gitmek için önce Düsseldorf'a uçulan havalimanı
14 Aralık 2018 15:17		 Gülhane Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi
14 Aralık 2018 15:10
ODTÜ bilimi laboratuvarlardan kafelere taşıyor
14 Aralık 2018 15:07		 Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
14 Aralık 2018 14:53
İstanbul'da ekmekler paylaşılıyor
14 Aralık 2018 14:23		 Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastı
14 Aralık 2018 14:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asabımızı bozan tv programları 1
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 4
16.12.2018 beşiktaş vs trabzonspor maçı 3
chp'nin asgari ücret vaadi 2
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 2
2018-2019 euroleague sezonu 1
osmanlı 1
irmik tatlısı 2
doğum gününde mutsuz olmak 2
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 5
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam