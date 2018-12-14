Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'da hafta sonu kuvvetli yağış etkili olacak
|14 Aralık 2018 14:53
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Trakya, Kıyı Ege ile Çanakkale ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Antalya'da hafta sonu görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazar günü kent merkeziyle Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Denizlerde fırtına beklenmiyor.
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