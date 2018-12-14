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Tartıştığı damadını öldürdü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, damadını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı
|14 Aralık 2018 15:00
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Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı damadını silahla öldürdü.
M.K., Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde damadı Eray Altunbaş (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., Altunbaş'a tabancayla ateş etti.
İki çocuk babası Altunbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Eray Altunbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri, zanlı M.K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı emniyete götürüldü.
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