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Tartıştığı damadını öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, damadını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı
14 Aralık 2018 15:00
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Tartıştığı damadını öldürdü

Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı damadını silahla öldürdü.

M.K., Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde damadı Eray Altunbaş (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., Altunbaş'a tabancayla ateş etti.

İki çocuk babası Altunbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eray Altunbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, zanlı M.K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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