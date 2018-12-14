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'Tüm ifadeler torna makinesinden çıkmış gibi'

Bolu'daki FETÖ davasında, Mahkeme Başkanı Han, bir sanığa ifadelerinin daha önceki davalardaki sanık savunmalarıyla benzer olması nedeniyle tepki gösterdi
14 Aralık 2018 15:03
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'Tüm ifadeler torna makinesinden çıkmış gibi'

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 7 askerin yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Sedat Arıcı ve Özkan Çakır ile tutuksuz sanıklar E.Ö, S.B, S.A, R.Ü. ve M.E.S. ile avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Arıcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada savunma yaptı.

Savunmasında, jandarma astsubay olarak Bolu ve Göynük ilçesinde görev yaptığını söyleyen Arıcı, askeri okulu kazanma aşamasını anlattığı esnada Mahkeme Başkanı Seyfi Han tarafından uyarıldı.

"Bunları anlatmayı bırak gerçekleri söyle"

Han, mahkeme heyeti huzuruna çıkan tüm FETÖ/PDY sanıklarının savunmalarında benzer ifadeleri kullandığını belirterek, "İtirafçı olan bir astsubay mahkemede okuduğu savunmanın cezaevinde birileri tarafından yazılarak kendisine verildiğini kaydetti. Ben sadece onun değil diğer sanıkların da birileri tarafından önceden hazırlanmış ifadeleri okuduğunu biliyorum çünkü tüm ifadeler torna makinesinden çıkmış gibi aynı. Senin yaptığın bu ifadeyi de birileri yazıp senin eline vermiş. Ben senin ne söylediğini ve söyleyeceğini çok iyi biliyorum. Hatta ifadeni nasıl tamamlayacağını da biliyorum. Bunları anlatmayı bırak gerçekleri söyle." dedi.

Han'ın açıklaması karşısında bu ifadeyi kendisinin hazırladığını ileri süren Arıcı, savunmasına şöyle devam etti:

"Kasım 2014 ile Aralık 2015 tarihine kadar ardışık arama yöntemiyle arandığım belirtilmiş. Bu iddiayı kabul etmiyorum. Eğer telefonuma bahsedilen arama noktalarından arama olmuş ise de bunun banka ya da başka kurumlar tarafından oluşmuş olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu örgütün manipülasyon yapmak için kendi elemanları dışında başka şahısları da aradığı biliniyor. Bu kapsamda benim de yapılacak bir soruşturmaya sokulmak için aranmış olabileceğimi düşünüyorum. Bu nedenle örgütsel iletişim kurduğum iddialarını kabul etmiyorum."

Ardışık aramaların örgütten kopmak için yapıldığı iddiası

Tutuksuz sanık E.Ö. de kendisinin sürekli örgütten kaçmak ve uzaklaşmak istediğini ancak bunu başaramadığını öne sürdü.

Bolu'da ve Mengen ilçesinde görev yaptığı dönemlerde kendisini "Rıdvan" olarak tanıtan mahrem imam Recep Batur ile görüştüğünü anlatan E.Ö, "Örgütle sürekli olarak ilişkimi koparmak istememe rağmen buna bir türlü muvaffak olamadın. Ardışık aramaların fazla olması da bu sebepledir. Benim örgütten kopmamı engellemek için sürekli bana ulaşmak istiyorlardı." dedi.

Tutuksuz sanık M.E.S. de kendisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğunu belirterek, örgüt hakkında bildiklerini anlattı.

Örgütten 2016 yılının mart ayında tamamen kopmayı başardığını söyleyen M.E.S, örgütle kendisine verilen burs sayesinde tanıştığını, bir şahsın kendisini askeri okullara hazırlamak istediğini söylediğini ancak askeri okulu kazanmasında onların hiçbir desteğinin olmadığını öne sürdü.

"Ben bu yapının terör örgütü olduğunu kabul ediyorum"

Bolu'da irtibatlı olduğu ve kendisini "Rıdvan" ismi ile tanıtan Recep Batur ile buluştuğunu kaydeden M.E.S, savunmasına şöyle devam etti:

"Örgütten ayrılmak istediğim dönemde Recep Batur'un telefonlarına cevap vermemeye başladım ancak bu şahıs benimle görüşmek için amcamın oğlu olduğunu söyleyerek görev yaptığım karakola kadar geldi. Bir türlü bu adamdan kurtulamadım. O dönem o kadar bunaldım ki alkole bile başladım. Benimle ilgilenen imam, sicilimi bozmamamı örnek bir asker olmamı talep etti. Bunları yapınca benim çok güzel görevlere yükseltileceğimi söyledi. Ben onların bu söylediklerine karşın birçok kez sicilimi bozdum. Görevime uygun olmayan hareketler yaptım. Amacım sırf bunlardan kurtulmaktı. Ben bu yapının terör örgütü olduğunu kabul ediyorum. Bunların elebaşını da bu ülkeye yaptığı kötülüklerden dolayı lanetliyorum."

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin savunmalarına bir diyeceklerinin olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Çakır ve Arıcı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı tanıkların dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma komutanlıklarında görevli 7 uzman çavuş ve astsubayın "terör örgütü üyeliği" suçlaması ile 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Zafer Göder
Anadolu Ajansı
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