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Zonguldak'dan İstanbul'a gitmek için önce Düsseldorf'a uçulan havalimanı

Zonguldak Çaycuma Havalimanı'ndan, sadece Almanya'nın Düsseldorf kentine gidilip gelinebiliyor. Yani İstanbul'a uçakla seyahat etmek isteyen bir Zonguldaklı, önce Almanya'ya, oradan İstanbul'a uçmak zorunda
14 Aralık 2018 15:17
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Zonguldak'dan İstanbul'a gitmek için önce Düsseldorf'a uçulan havalimanı

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın 'Çaycuma Havaalanı'ndan sadece Almanya'ya uçuluyor' haberine göre, Zonguldak Çaycuma Havalimanı'ndan, sadece Almanya'ya (Düsseldorf) gidilip gelinebiliyor.

1999'da açılan, 2002'de kapatılan, 2007'de ise tekrar hizmete giren Zonguldak Çaycuma Havalimanı'ndan 2210 km mesafedeki Düsseldorf'a 700 km/h hızla 3 saat 9 dakikada uçuluyor. Düsseldorf'tan da 2036 km mesafedeki İstanbul Atatürk Havaalanı'na 2 saat 54 dakikada uçuluyor. Yıllık 500 bin yolcu kapasiteli Çaycuma Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitmek isteyen bir vatandaş toplam 4246 km uçmak zorunda kalıyor.

Türkiye'den Türk Hava Yolları'nın (THY) bile uçmadığı Zonguldak'taki havalimanına sadece Alman havayolu şirketi uçuyor.

TBMM KİT Komisyonu'nda konuyu gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Çaycuma'dan iç hat uçuşu yok, sadece Almanya'dan uçuşlar geliyor. Yani Zonguldak'tan İstanbul'a uçmak istiyorsanız önce Almanya'ya gidip sonra İstanbul'a gideceksiniz. Karayoluyla gidin, çok daha hızlı" dedi.

"Zonguldak halkını cezalandırmayın, bir an önce havaalanını artık iç hat uçuşlarına açın" çağrısında bulunan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Havaalanı Zonguldak'a 55, Bartın'a 30, Karabük'e 90 kilometre uzaklıkta. Ayrıca demiryolu güzergahı üzerinde. Türkiye'nin ihracat merkezlerinden biri olması planlanan Filyos'a da 7 kilometre mesafede. Ama maalesef iç hat seferleri yapılmıyor, Almanya'dan uçuşlar geliyor."

"Tüm devlet erkanı, bürokrasi ve partiler adına talep ediyorum. ILS cihazı eksiği var, pistin uzayıp genişletilmesiyle ilgili bir konu var. Zonguldak halkını cezalandırmayın, bir an önce havaalanını uçuşlara açın."
Sözcü
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