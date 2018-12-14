Tunceli'de mağarada 6 terörist kıstırıldı
|14 Aralık 2018 15:33
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dağlarda 700 terörist kaldığını belirterek, "Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.
Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili konuşan Soylu "Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Fırat'ın doğusu da batısı da neresiyse bilinsin ki, terörist nerede varsa ensesindeyiz, bitireceğiz. Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz" diye konuştu.
TUNCELİ'DE 6 TERÖRİST MAĞARADA KISTIRILDI
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti.
Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Fırat'ın doğusu da batısı da neresiyse bilinsin ki, terörist nerede varsa ensesindeyiz, bitireceğiz. Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
14 Aralık 2018 16:14
|Afrin şehidi törenle memleketine uğurlandı
14 Aralık 2018 15:05
|'Tüm ifadeler torna makinesinden çıkmış gibi'
14 Aralık 2018 15:03
|Eski zabıt katibine FETÖ'den hapis
14 Aralık 2018 14:48
|Gözaltına alınan 25 asker etkin pişmanlıktan yararlandı
14 Aralık 2018 13:31
|Muş'ta terör operasyonu: 10 gözaltı
14 Aralık 2018 13:05
|Mesaj yüklü harekata üst düzey komuta
14 Aralık 2018 11:03
|Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı
14 Aralık 2018 10:41
|Sincar'a hava harekatı! 30'dan fazla hedef vuruldu
14 Aralık 2018 10:37
|ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
14 Aralık 2018 10:27