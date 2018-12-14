1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz 7 bin kaynak kitap

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ücretsiz açılan üniversiteye hazırlık kursuna devam eden 430 öğrenciye 7 bin adet soru bankası ve kaynak kitap dağıtıldı
14 Aralık 2018 15:40
Yazdır
Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz 7 bin kaynak kitap

Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ve tamamı ücretsiz olan kurslara devam eden 430 öğrenciye Siverek kaymakamlığı tarafından soru bankaları ile kaynak kitapların içerisinde bulunduğu yedi bin kitap ücretsiz olarak dağıtıldı. İlçenin Camikebir mahallesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Ek Binasında yapılan törende kısa bir konuşma yapan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "Bugün size verdiğimiz bu kitaplar sayesinde umarım daha fazla çalışacak ve çok güzel yerlere geleceksiniz. Siz çalışın, azimli olun, başaracağınıza inanın, biz daima yanınızda olur, elimizden geleni yapar ve size destek çıkarız. Devletimizin olanakları çoktur ve inşallah bu olanaklardan yararlanacaksınız.

Bu kitaplarda devletimizin o olanaklarından biridir" diyerek tüm öğrencilere hayatlarında başarılar" diledi. İlçe Kaymakamının konuşmaları ve öğrencilere tavsiyeleri sonrasında, kursiyerlere kitapları dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Kurslarından sorumlu Ferit Çetiner, "Bugün kaymakamlığımız tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kendi dallarına ait kitap seti ve deneme sınavları dağıtıldı. Öğrencilerimizin kaynak kitaplara olan ihtiyaçları kaymakamlığımız tarafından kapatıldı. İlçe Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'ya ve emeği geçen herkese öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursta eğitim gören Üniversiteye hazırlık öğrencisi Arzu Parlak, "Biz burada İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda ücretsiz eğitim alıyoruz. Hocalarımız bize burada hem konu anlatımlarında hem de etüt ve soru çözümlerinde çok yardımcı oluyorlar. Böylece bizleri sınava hazırlıyorlar. Bugün bizlere kaymakamlığımız tarafından ücretsiz kaynak dağıtıldı.

Bize yardımlarından dolayı İlçe kaymakamlığımıza, İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne, İlçe Halk Eğitim Merkezine ve hocalarımıza bütün arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,392 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil
13 Aralık 2018 02:03		 Fırat Üniversitesi eğitim uçağı aldı
12 Aralık 2018 22:23
Türkiye en çok eğitimi önemsiyor
12 Aralık 2018 21:32		 Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı
12 Aralık 2018 18:45
Aynı sınıfta evlatla anne-babayı buluşturan proje
12 Aralık 2018 11:34		 Sivas'ta 'yüksek gerilim' öğrencileri yetiştiriliyor
11 Aralık 2018 19:09
Damacana ile başladı, dünya çapında konser veriyor
10 Aralık 2018 23:16		 AÖF, yurtdışındaki sınav merkezini 19'a yükseltti
10 Aralık 2018 19:30
Yeni rektör görevine gözyaşlarıyla başladı
10 Aralık 2018 19:09		 Diploma denkliği için yapılacak sınavların kılavuzları yayımladı
10 Aralık 2018 18:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğum gününde mutsuz olmak 2
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 1
google earth uçuş simülatörü 1
15.12.2018 m.başakşehir vs galatasaray maçı 6
top desem,bomba diye karakola verir 2
Kader mi kaza mı? 2
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 5
muhalif yazarlar 5
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
çok yorgunum 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam