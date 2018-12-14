En iyi 'tuzlu balık' için yarışacaklar
|14 Aralık 2018 15:50
|Yazdır
Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta düzenlenecek yarışmada, katılımcılar en iyi tuzlu balığı yapmak için mücadele edecek.
Sinop Kültür ve Turizm Derneğince düzenlenecek yarışmaya çok sayıda yazar ve gurmenin yanı sıra 40'a yakın yarışmacı katılacak. "Buzda değil tuzda balık" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edilecek.
Dernek Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın 16 Aralık'ta Sinop Valiliğinin destekleriyle yapılacağını söyledi.
Sinop'un tam bir balık kenti olduğunu ancak bunu yeteri kadar kullanamadıklarını anlatan Kaya, "Sinop'ta haftalık değil günlük balık tüketilir. Bunu insanlara bir şekilde göstermemiz gerekiyor." dedi.
Yarışmaya alanlarında ün yapmış yazar ve gurmelerin jüri üyesi olarak katılacağını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:
"Tuzlu balık olarak da bilinen lakerda bölgemizde çok fazla tüketiliyor. Yapacağımız bu yarışmayla hem kent turizmine katkı sağlayacağız hem de lakerdanın tanıtımını yapmış olacağız. Bu noktada kendi alanlarında ün yapmış isimlerin yarışmaya katılarak jüri üyesi olmaları çok önemli. Çünkü biz bu yarışmayı tuzlu balığın insanlara ulaşması için düzenledik. Sinoplular zaten tuzlu balık nedir çok iyi biliyorlar. Onun için yarışmaya yoğun katılım bekliyoruz. Şu an 30 kişi başvuruda bulundu. Sayının 40'a yaklaşacağını öngörüyoruz."
"En iyi lakerdayı ben yaparım" diyen herkesi yarışmaya davet eden Kaya, "Umarım hedefimize ulaşırız. Güzel, değişik bir yarışma olacak." diye konuştu.
Gökhan Gücüklüoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Para cezası gelince 112'yi aramayı bıraktılar
14 Aralık 2018 15:56
|4 gündür kayıptı ölü olarak bulundu
14 Aralık 2018 15:55
|Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Karaaslan toprağa verildi
14 Aralık 2018 15:53
|Zonguldak'dan İstanbul'a gitmek için önce Düsseldorf'a uçulan havalimanı
14 Aralık 2018 15:17
|Gülhane Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi
14 Aralık 2018 15:10
|ODTÜ bilimi laboratuvarlardan kafelere taşıyor
14 Aralık 2018 15:07
|Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
14 Aralık 2018 14:53
|1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı
14 Aralık 2018 14:46
|İstanbul'da ekmekler paylaşılıyor
14 Aralık 2018 14:23
|Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastı
14 Aralık 2018 14:17