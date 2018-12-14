Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Karaaslan toprağa verildi
Antalya'da otomobilinde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
|14 Aralık 2018 15:53
|Yazdır
Antalya'da otomobilinde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.
Karaaslan için ilçeye bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın, Doğrugöz Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, Karaaslan'ın naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene, Karaaslan ailesinin yanı sıra Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Bayram Uygun
Bu haber 1,835 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Para cezası gelince 112'yi aramayı bıraktılar
14 Aralık 2018 15:56
|4 gündür kayıptı ölü olarak bulundu
14 Aralık 2018 15:55
|En iyi 'tuzlu balık' için yarışacaklar
14 Aralık 2018 15:50
|Zonguldak'dan İstanbul'a gitmek için önce Düsseldorf'a uçulan havalimanı
14 Aralık 2018 15:17
|Gülhane Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi
14 Aralık 2018 15:10
|ODTÜ bilimi laboratuvarlardan kafelere taşıyor
14 Aralık 2018 15:07
|Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
14 Aralık 2018 14:53
|1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı
14 Aralık 2018 14:46
|İstanbul'da ekmekler paylaşılıyor
14 Aralık 2018 14:23
|Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastı
14 Aralık 2018 14:17