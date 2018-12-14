4 gündür kayıptı ölü olarak bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
|14 Aralık 2018 15:55
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Huzur Mahallesi'ndeki evinden 10 Aralık'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Arzi Balaban (74) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Polis, jandarma, AFAD ve AKUT personeli ile Yıldırım Belediyesi ve İHH arama kurtarma ekipleri, Huzur ve Şehitler mahalleleri arasındaki dağlık arazide çalışmaları yoğunlaştırdı.
Ekipler, aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından ilçe çıkışındaki arazide kadının cesedini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.
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