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Lise öğrencileri, gözlüğe monte edilen 'mouse' geliştirdi

Hataylı liseli öğrencileri, fiziksel engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak amacıyla gözlüğe monteli baş hareketleriyle kullanılabilen "engelsiz mouse" yaptı
14 Aralık 2018 16:01
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Lise öğrencileri, gözlüğe monte edilen 'mouse' geliştirdi

Hatay'da lise öğrencileri fiziksel engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için gözlüğe monteli sadece baş hareketleriyle kullanılabilen "engelsiz mouse" geliştirdi.

Hassa ilçesindeki Aktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fiziksel yetersizliklerinden dolayı bilgisayar kullanmakta zorlanan, bilişimin kullanıldığı alanlarda iş bulma sorunu yaşayan engellilere kolaylık sağlayabilecek bir proje arayışına girdi.

Kolu olmayan ya da felçli olup da kolunu kullanamayan engellilerin işlerini kolaylaştırmak için çalışan lise öğrencileri 100 lira harcayarak yeni mouse yaptı.

Genç mucitler, elektronik tasarım ve kodlama aşamalarından başarılı bir şekilde geçirerek kullanıma hazır hale getirdikleri mouse aparatını, bir gözlüğe monte ederek cihazın baş hareketleriyle çalışmasını sağladı.

Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü yürüten Mehmet Ragıp Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıma hazır olan cihaza engelleri ortadan kaldırdığı için "engelsiz mouse" adını verdiklerini söyledi.

Öğrencilerinin uzun zamandır engelliler ve gazilere yönelik bir proje geliştirmeyi istediklerini ve bunun üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimiz aldıkları uygulamalı eğitimler sonucunda, sensör kartları ve geliştirme kartlarından böyle bir projeyi yapabileceklerini düşündüler ve yapmaya karar verdiler. Projenin yazılım, tasarım ve elektronik tasarım aşamaları yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yılın sonunda bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz gayet istekli ve hevesliler. Bu projeyi geliştirmek için de geceli gündüzlü uzun bir zaman harcadılar. Projemiz, bir gözlük üzerine monte edilmiş çip ve mikroçiplerden oluşmakta. Bu mikroçipler kafa hareketlerine göre bilgisayarın mousena yönlendirmekte ve yaptığımız bir buton aracılığıyla da tıklama işlemini gerçekleştiriyoruz."

Projeyi gerçekleştirirken geniş bir kullanım kitlesini hedeflediklerini belirten Özdemir, başını hareket ettirebilen herkesin bu cihazı kullanabileceğini ifade etti.

Özdemir, kabloların insanın hareketini sınırlandırması nedeniyle cihazı özellikle kablosuz tasarladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İster ayakta dururken, ister otururken isterse de yatarken istediğiniz pozisyonda, iş yaparken bile mouseun hareketlerini kontrol edebilirsiniz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu tarz projeleri yapan, piyasada aktif bir şekilde bulunan herhangi bir ürün yok. Bu projenin benzerleri yurt dışında yapılmakta ama maliyeti oldukça yüksek. Yaklaşık 10 binlerce lira civarında. Yapılan benzer çalışmalarda bizim yaptığımız gibi kablosuz ve butonlu çalışma göremedik."

Özdemir, yaptıkları projeyi yıl sonunda TUBİTAK'ın da desteklediği bilim şenliğinde sergileyeceklerini sözlerine ekledi.

11. sınıf öğrencilerinden Abdurrahman Antep de yaptıkları cihazı özellikle engelliler ve terörle mücadelede yaralanan gaziler için tasarladıklarını kaydetti.

Antep, bir yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na çok yakından tanıklık ettiklerini anımsatarak, "Bizim burada kendi gözümüzle bir savaş yaşandı, Zeytin Dalı Harekatı. Burada gazilerimiz oldu, şehitlerimiz oldu. Bizler yaşımızdan dolayı onların yanında mücadele edemiyoruz. Ama bu onlar için bir şey yapamayacağımız anlamına gelmez. Zaten gerek öğretmenlerimiz olsun gerekse okul idaremiz olsun bizlere her konuda gerekli destekleri veriyorlar. Bizler de gazilerimize, onların yanında olduğumuzu ifade etmek için onların daha rahat bilgisayar kullanabilmeleri için böyle bir proje gerçekleştirdik." dedi.

Projede görev alan öğrencilerden Ömer Faruk Can ise projeyi geliştirme safhasında öğretmen ve idarecilerinin kendilerine güvendiklerini, kendilerinin de bu güveni boşa çıkarmadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yaptıkları proje ile kendilerini imkan verilince neler yapabildiklerini gösterdiklerini ifade eden Can, kendilerinin daha iyi projeler yapmak istediklerini fakat maddi imkanlarının kısıtlı olduğunu, yeterli imkanlar sağlandığı takdirde daha güzel projeler üretebileceklerini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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