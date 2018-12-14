Ankara'daki YHT kazası sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
|14 Aralık 2018 16:02
|Yazdır
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası sonrası oluşan enkazdan vagon parçaları kaldırıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) yetkilileri ve itfaiye ekiplerince Ankara-Konya yüksek hızlı treniyle yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin Marşandiz İstasyonu'nda çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor.
TCDD'nin dün akşam yürüttüğü çalışmalarda kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak başka bir alana taşınmıştı, istasyonun bulunduğu üst geçitin parçalarının bazı bölümleri de alınmıştı.
Bugün YHT'nin enkaz kaldırma işleminde tüm vagonlar olay yerinden götürüldü. Yıkılan üst geçidin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinde polis, ambulans, itfaiye görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de oluşabilecek acil durumlar için hazır bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Terör suçundan hüküm giyenler basın kartı alamayacak
14 Aralık 2018 13:36
|Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası
14 Aralık 2018 13:27
|'Denklik belgesi sorgulama ve doğrulama' hizmeti e-Devlet'te
14 Aralık 2018 12:01
|Davalardaki hedef süreler vatandaşa bildirilecek
13 Aralık 2018 22:43
|Adliye personeline öfke kontrolü eğitimi
13 Aralık 2018 22:23
|Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı
13 Aralık 2018 21:58
|3 ilde eğitime ara verildi
13 Aralık 2018 21:03
|Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı!
13 Aralık 2018 20:53
|Otogarda yılbaşı öncesi asayiş denetimi
13 Aralık 2018 18:26
|Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
13 Aralık 2018 18:07