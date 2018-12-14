Davutoğlu, Gül ve Babacan aynı karede!
|14 Aralık 2018 16:01
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Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in vefat eden babası Duran Ahmet Dinçer (86), memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in 86 yaşındaki babası Duran Ahmet Dinçer, önceki gün tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat etti.
Duran Ahmet Dinçer'in cenazesi Karaman'da Sekiçeşme Mahallesi 59. Sokak'taki evine getirildi. Duran Ahmet Dinçer için cuma namazını müteakip Musalla Meydanı'nda cenaze namazı kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Duran Ahmet Dinçer dualarla Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.
Cenaze namazına, Dinçer ailesi ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, eski bakanlar Beşir Atalay, Ali Babacan, İsmet Yılmaz, Nihat Ergün, Taner Yıldız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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