1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da, daha önce kendisinin de bir süre çalıştığı iş yerinde görev yapan kız arkadaşını, mesai arkadaşlarının gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
14 Aralık 2018 16:11
Yazdır
Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Bir süre aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşını, dün akşam mesai arkadaşlarının gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. İfadesinde kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğünü itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Çankaya'nın Kurtuluş semti Kıbrıs Caddesi'ndeki bir marketin şarküteri bölümünde çalışan Gülseren K., aynı iş yerinde daha önce bir süre beraber çalıştığı Canoğul Y. tarafından mesai arkadaşlarının önünde 44 yerinden bıçaklandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gülseren K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından annesinin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrine giden şüpheli, daha sonra Cebeci Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim oldu. Cinayette kullandığı kırmızı saplı bıçağı attığı yeri de gösteren Canoğul Y, ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Burada ifadesi alınan cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Kıskandığı için öldürmüş

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Canoğul Y, 1.5 yıl önce eşinden ayrıldığını ve söz konusu marketin manav bölümünde bir süre görev yaptığını söyledi.

Çalıştığı markette 10 ay önce işe başlayan Gülseren K. ile duygusal bir yakınlık yaşadıklarını iddia eden Canoğul Y'nin, ifadesinde kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,690 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
14 Aralık 2018 16:43		 'Omuz atma'ya müdahele etmeyen polisler yargılanıyor
14 Aralık 2018 15:45
Tartıştığı damadını öldürdü
14 Aralık 2018 15:00		 İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
14 Aralık 2018 14:34
Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında birleştirme kararı
14 Aralık 2018 13:30		 Kamu arsalarını sahte evrakla satan 7 zanlı gözaltında
14 Aralık 2018 10:45
Aynı kişiye ait iki mağazayı 20 dakika arayla soydular
14 Aralık 2018 09:54		 Samsun'da uyuşturucu operasyonu
14 Aralık 2018 09:31
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
14 Aralık 2018 08:44		 18 yaşındaki genç kız amcasının evinin önünde ölü bulundu
14 Aralık 2018 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğum gününde mutsuz olmak 2
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 1
google earth uçuş simülatörü 1
15.12.2018 m.başakşehir vs galatasaray maçı 6
top desem,bomba diye karakola verir 2
Kader mi kaza mı? 2
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 5
muhalif yazarlar 5
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
çok yorgunum 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam