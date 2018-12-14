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Dolar endeksi yükseliyor, kur 5,40'ın üstünde çıktı

Dolar, euro ve sterlin karşısında güçlenirken endeks yaklaşık 19 ayın zirvesine geldi. Dolar endeksindeki yükseliş, dolar/TL'yi 5.40'ın üzerine taşıdı
14 Aralık 2018 16:22
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Dolar endeksi yükseliyor, kur 5,40'ın üstünde çıktı

Dolar, yatırımcıların dikkatinin ABD'de gelecek hafta beklenen faiz artırımına çevrilmesiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Dolar endeksi bugün 97.56 seviyesine kadar çıkarak yaklaşık 19 ayın zirvesini gördü. Endeks 97.53'de yer aldı.

Dolardaki yükselişe paralel olarak dolar/TL kuru da yukarı yönlü hareket etti. Kur 1.35 artışla 5.4080'den alıcı buldu.

Euro/dolar yüzde 0.60 düşüşle 1.1298, euro/TL yüzde 0.62 artışla 6.1150 seviyesinde.

Dünya'nın haberine göre ECB başkanının Euro Bölgesi görünümüne ilişkin kötümser açıklamaları ve Brexit'e ilişkin endişelerin güçlenmesiyle euro ve sterlinin baskı altında kalması da dolarda yükselişi destekliyor.
Memurlar.Net
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