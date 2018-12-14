Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay alanında ihtisaslaşacak
|14 Aralık 2018 16:26
|Yazdır
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversitenin, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında çay alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlendiğini dile getirerek, "Türk çayını dünya ile rekabet edebilir hale getirerek marka değerini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak istiyoruz." dedi.
Karaman, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında 5 üniversite tespit edildiğini, kurumlarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.
Proje kapsamında üniversitelere ilave bütçe, ilave ödenek ve ilave kadro verilerek, kurumların ihtisaslaşma konusu çerçevesinde yapmak istedikleri çalışmaların hayata geçirilmesinin sağlandığını belirten Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin de çay alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlendiğini ifade etti.
Karaman, bu kapsamda yapacakları çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:
"Sektörün temsilcileri ve diğer tüm paydaşlar ile bir araya gelerek arama konferansı veya konferansları ile bilgi paylaşımı toplantıları yapacağız. Bu vesileyle bilinen mevcut sorunların yanında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni sorunları da tespit ederek çözüm yollarını oluşturacağız. Yapılması gerekenleri ve projelerimizi kısa, orta ve uzun vade olarak kategorize edeceğiz. Proje kapsamında amacımız mevcut sorunları çözmenin yanında bölgede katma değer üretecek yeni politikalar ve yaklaşımlar ortaya koyarak uygulanmalarını sağlamaktır. Üzerine kar yağan tek çay olan Türk çayını dünya ile rekabet edebilir hale getirerek marka değerini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak istiyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Tek kelime İngilizce bilmeden ABD'ye gittim Profesör oldum'
13 Aralık 2018 08:55
|YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi daha açıkladı
12 Aralık 2018 12:36
|Üniversitelere erişimde Avrupa birincisiyiz
12 Aralık 2018 07:30
|ÖSYM'den Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına gireceklere hatırlatma
08 Aralık 2018 14:03
|Kerkük ve Cerarblus'a yüksek okul açıyoruz
07 Aralık 2018 06:40
|Sağlık ve ilahiyat lisans tamamlamada yatay geçiş ve diploma kararı
01 Aralık 2018 00:05
|YÖK, norm kadroda, yetkisini Üniversitelere devretti.
30 Kasım 2018 12:15
|Ziraat fakültesini seçene, bakanlık burs verecek
30 Kasım 2018 11:27
|Türkiye'nin SSCI/SCI/AHCI indexlerde akademik yayın performansı artmıyor
28 Kasım 2018 14:05
|Prof. Dr. Ergüler'e 3 ödül birden
25 Kasım 2018 22:19