Telekom internet tarifelerini tekrar yayınladı
|14 Aralık 2018 16:29
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Türk Telekom, dün kaldırdığı limitsiz internet paketi tarifelerini bugün yeniden yayınladı. Yeni yayında fiyatların değişmediği, isimlerin değiştiği görüldü.
Türk Telekom iki gün önce yeni yıldan itibaren geçerli olacak AKN'siz internet fiyatlarını yayınlamıştı ve yüksek fiyatlar tepki görmüştü.
Daha sonra internet sitesinden tarifeleri kaldıran Türk Telekom, yaptığı bir güncellemeyle fiyatları yeniden internet sitesine ekledi.
Fiyatlarda bir güncelleme beklerken Türk Telekom farklı bir adım attı ve güncellemeyi fiyatlarda değil paketlerin isimlerinde yapmayı seçti.
'Lider Kampanya' adıyla sunulan paketin yerini 'Limitsiz İnternet Çağı' kampanyası aldı ancak fiyatlarda herhangi bir değişiklik görünmüyor.
AKN'siz internet kampanyasına ait fiyatlar şu şekilde:
4 Mbps: 59.90 TL
6 Mbps: 69.90 TL
8 Mbps: 79.90 TL
16 Mbps: 92.90 TL
24 Mbps: 119.90 TL
35 Mbps: 149.90 TL
50 Mbps: 249.90 TL
100 Mbps: 335.90 TL
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