Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi
|14 Aralık 2018 16:14
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi
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