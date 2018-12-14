Google artık Türkçe tekerleme söyleyip, fıkra anlatacak
|14 Aralık 2018 16:38
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Öncelikli olarak Android'te Google uygulamasına gelen güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıkan Google'ın bu yeniliği, mobil kullanıcılara yapay zeka destekli teknolojilerle kişisel asistan olarak hizmet verebiliyor. Google'ın 2016 yılında geliştirmeye başladığı Google Asistan, 300 farklı yeteneğe sahip.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu özelliklerden 250'si Türkiye'de Türkçe olarak kullanılabilecek.
Asistan, sesli olarak yol tarifi alma, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çalma, video oynatma, bulunan veya merak edilen bir konumdaki şu an ve yakın gelecekteki hava durumu tahminlerini alma, spor karşılaşmalarının sonuçlarını öğrenme, uçuş bilgilerini alma, uyumlu donanımlarla ışıkları açıp kapatma, ev ve iş yerlerindeki internete bağlanabilen akıllı cihazları sesli komutlarla yönetebilme gibi yeteneklere sahip.
'BANA BİR ŞAKA YAP'
Google Asistan ile Türkçe olarak örneğin "Anneme kısa mesaj gönder", "İşe gidiş trafiğimi kontrol et", "Alarm kur", "Hatırlatıcı ekle" gibi komutlar yerine getirebiliyor.
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