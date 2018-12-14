Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
|14 Aralık 2018 16:43
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Kahramanmaraş'ta, sobadan sızan gazdan etkilenen kardeşlerden biri kurtuldu, diğeri yaşamını yitirdi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi 59005 Nolu Sokak'ta, Saime Adanalı (64) ile gece birlikte kalan kardeşi Hacer Çömez'i (60) ziyarete gelen Ayten Altıparmak, kız kardeşlerini aynı odada baygın halde bulunca durumu, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendiği anlaşılan Adanalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınan Çömez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adanalı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada kardeşlerini baygın halde gördükten sonra camı kırıp içeri girmek isterken eli kesilen Altıparmak'ı, sağlık ekipleri olay yerinde tedavi etti.
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