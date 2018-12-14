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İŞKUR: İşgücü piyasası 31 milyon, istihdam sayısı 7,5 milyon

İŞKUR Genel Müdürü: İşgücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa Birliğinde 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bin, 160 milyon işgücü piyasası olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bin, 31 milyon işgücü piyasası Türkiye'nin de istihdamı 7,5 milyon. İnşallah daha büyük başarıları da gerçekleştireceğiz
14 Aralık 2018 17:18
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İŞKUR: İşgücü piyasası 31 milyon, istihdam sayısı 7,5 milyon

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İşgücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa Birliğinde 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bin, 160 milyon işgücü piyasası olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bin, 31 milyon işgücü piyasası Türkiye'nin de istihdamı 7,5 milyon. İnşallah daha büyük başarıları da gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) ev sahipliğinde "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Türk İşgücü İstihdamı Paneli" düzenlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı panelin açılışında konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, üç genel müdürün bir arada olmasının olaya duydukları ciddiyetin göstergesi olduğunu vurguladı. İşveren ile işçinin birbirinin rakipleri değil, refikleri olduğunu söyleyen Uzunkaya, biri olmadan diğerinin varlığından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti. Son dönemde istihdamı artırıcı teşvikler gerçekleştirildiğini ifade eden Uzunkaya, "İŞKUR, 2002'de 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum. Geçen yıl 1 milyon 57 bin 249, şuanda ise 1 milyon 160 bin. Elbette yaptıklarımız kadar yapmamız gerekenler de var" dedi.

"İşgücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa Birliğinde 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bin, 160 milyon işgücü piyasası olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bin, 31 milyon işgücü piyasası olan Türkiye'nin de istihdamı 7,5 milyon" diyen Uzunkaya, daha büyük başarıların gerçekleştirilmesini temenni etti.

"Çin'den sonra ikinci sıradayız"

Çalışma Genel Müdürü Önder ise, Türk müteahhit firmalarının dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını ifade ederek, "Göç verdiğimiz gibi işçilerimizi sadece göç ettirmiyoruz, işverenlerimiz de göç ediyor. Libya'daki müteahhitlik hizmetleriyle bu işin başladığını biliyoruz. Gittiğimiz ülkelerde 'bu havaalanını Türk müteahhitler yaptı' denilince gururlanıyoruz. Bizim müteahhit firmalarımız Çin'den sonra ikinci sırada yer almakta. Hem vatandaş hem bakanlık olarak bunu önemsiyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinin birçok katkısı var ama biz en çok istihdama katkısı ile ilgileniyoruz" diye konuştu.

"Dört tane istihdam teşvikini ortaya koyduk"

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç da, SGK olarak 1.9 milyon iş yeri ve 23 milyon sigortalı olmak üzere toplumun yaklaşık yüzde 99'unu kapsadıklarını belirtti. İşlemleri hızlandırmak için birçok çalışmalar yaptıklarını aktaran Alıç, "Son dönemde dört tane istihdam teşvikini ortaya koyduk. 'Bir Senden Bir Benden' teşviki bunlardan birisi. Sigorta prim teşvik uygulamalarıyla ilgili geriye dönük teşviklerden yararlanma imkanı getirildi, bununla ilgili başvurular oldu, değerlendirme aşamasındayız. Diğer yandan iş yerlerinin tescillerini internet ortamına taşıdık. Son 3 yılda üç ayrı yapılandırma getirildi, sigortalılarımıza ödeme kolaylığı imkanı getirildi" dedi.

"Türk işgücü istihdamını arttıracak önlemler hayata geçirilmeli"

TMB Yönetim Kurulu Üyesi Kartal Usluel, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin Türkiye'ye döviz kazandırıcı bir faaliyet olduğunu dile getirdi. Bunun Türk işgücü istihdamı açısından da son derece önemli olduğunu belirten Usluel, "Türk müteahhitlik firmaları 1990'lı yıllarda yılda 2 milyar Amerikan doları tutarında yeni iş üstlendikleri dönemde yurt dışında 100 binin üzerinde Türk işçisi çalıştırmaktaydı. Fakat sonrasında son yıllarda 20-30 milyar dolarlık düzeylere yükselmesine rağmen 35 bin kişi civarında Türk işçi istihdam edilmektedir. Çok ciddi bir düşüş oldu bu dönemde. Ülkemiz istihdama en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşamaktadır. Bu nedenle Türk işgücü istihdamını arttıracak önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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