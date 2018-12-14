1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İntihar girişimini izlerken canlı yayın yaptılar

Kahramanmaraş'ta intihar etmek için iş merkezinin 3'üncü katındaki terasına çıkan kişi, polis tarafından ikna edildi. Çevredekiler ise intihar girişimini cep telefonuyla sosyal medya hesabından yayınladı
14 Aralık 2018 17:20
Yazdır
İntihar girişimini izlerken canlı yayın yaptılar

Olay, öğle saatlerinde Trabzon Bulvarı'ndaki iş merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, iş merkezinin 3'üncü katındaki terasa çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yere hava yastığı açarken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayı gören bazı kişiler ise cep telefonlarını çıkarıp video ve fotoğraf çekmeye başladı.

İçlerinden bazıları da sosyal medya hesabından intihar girişimini canlı yayınladı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler intihar etmek isteyen kişinin yanına çıkarak vazgeçirmeye çalıştı. Güler'in yaklaşık 20 dakikalık çabasının ardından, yaşamına son vermek isteyen kişi ikna olarak polis tarafından emniyete götürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,279 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da hızlı trenin kaza anı videosu
14 Aralık 2018 17:26		 Para cezası gelince 112'yi aramayı bıraktılar
14 Aralık 2018 15:56
4 gündür kayıptı ölü olarak bulundu
14 Aralık 2018 15:55		 Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Karaaslan toprağa verildi
14 Aralık 2018 15:53
En iyi 'tuzlu balık' için yarışacaklar
14 Aralık 2018 15:50		 Zonguldak'dan İstanbul'a gitmek için önce Düsseldorf'a uçulan havalimanı
14 Aralık 2018 15:17
Gülhane Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi
14 Aralık 2018 15:10		 ODTÜ bilimi laboratuvarlardan kafelere taşıyor
14 Aralık 2018 15:07
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
14 Aralık 2018 14:53		 1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı
14 Aralık 2018 14:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da hızlı trenin kaza anı videosu
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
putlarla izzetli olmak 3
irmik tatlısı 2
doğum gününde mutsuz olmak 2
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 2
Bira 2
vazife çıkarmak 1
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
beğenilme hırsı 3
mahzuni şerif 1
chp'nin asgari ücret vaadi 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam