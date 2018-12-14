Ankara'da hızlı trenin kaza anı videosu
Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasının kaza anı videosu ortaya çıktı
|14 Aralık 2018 17:26
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Ankara-Konya seferini yapan 206 yolcusu bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT),Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif treniyle çarpışmıştı.
Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu raydan çıkarak üst geçide çarptı, üst geçit trenin üzerine devrilmiş, kaza sonucu 3'ü makinist 9 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere 47 kişi yaralanmıştı.
Kaza hızlı tren ile kılavuz lokomotif treniyle çarpışması sonucunda meydana gelmişti.
İşte hızlı tren kazasının görüntüleri
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