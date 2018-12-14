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DEAŞ üyesi öz kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

2015 yılında DEAŞ terör örgütünden aldığı emirle örgüte muhalif öz kardeşini öldüren, ancak Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada gelen ilk rapora göre, failin başka bir kişi olduğu tespit edilen olayda, son yapılan sorgulamada, Abdulkhaleq Abdulgader Ali, öz kardeşini öldürdüğünü itiraf etti
14 Aralık 2018 17:45
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DEAŞ üyesi öz kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü DEAŞ terör örgütünün ülke ve il sınırları içinde gerçekleştirmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 7 Kasım 2017 tarihli yapılan Kayseri il merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 10 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına aldı. 13 Aralık tarihli yazılı ve görsel medyada haberlere konu edilen Abdulkhaleq Abdulgader Ali isimli şahsın da aynı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan birisi olduğu tespit edildi.

12 Aralık'ta Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, örgüt üyesi olma ve 2016 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı emirle öz kardeşini öldürme suçundan yargılanana Abdulkhaleq Abdulgader Ali, gelen raporda, video paylaşım sitesi üzerinden yayılan ilgili videolarda failin başkası olduğu tespit edilmesi üzerine, sadece örgüt üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Daha sonra yapılan sorgulamada Abdulkhaleq Abdulgader Ali, İl Emniyet Müdürlüğünde yeminli tercüman ve avukatı huzurunda verdiği ifadesinde, kendisine gösterilen videoda elinde silah olan ve infazı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu, kardeşi Abdurrahman'ı DEAŞ Emiri Beşir Ebu adlı zanlıdan aldığı talimatla infaz ettiği, kardeşinin terör örgütünün fikirlerine muhalif olduğu için öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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