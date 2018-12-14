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Haftanın son gününde çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.431,00 lira oldu
14 Aralık 2018 17:51
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Haftanın son gününde çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,20 213,40 214,00 214,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.405,00 1.426,00 1.410,00 1.431,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,40 198,40 195,00 199,00
Lira (Tam) Ziynet 1.373,00 1.393,00 1.378,00 1.398,00
Yarım Ziynet 687,00 697,00 689,00 699,00
Çeyrek Ziynet 343,00 348,00


345,00 350,00

Anadolu Ajansı
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