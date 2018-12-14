Erdoğan ile Trump telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
|14 Aralık 2018 18:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefonla görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı
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