1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anayasa Mahkemesi kariyer uzmanlıktaki kritik ibareyi görüşecek

Anayasa Mahkemesi kariyer personele makam tazminatı ödemesinde ve 666'ya göre maaş ödemesine esas olan "merkez" teşkilatı ibaresinin iptali istemini görüşecek
14 Aralık 2018 18:02
Yazdır
Anayasa Mahkemesi kariyer uzmanlıktaki kritik ibareyi görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 20 Aralık'ta görüşeceği dosyaları açıkladı.

Mahkemenin görüşeceği dosyalar arasında, 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinde yer alan "merkez teşkilatı" ve "ğ bendinde" ifadeleri ile, 666 sayılı KHK'ya göre maaş ödemesine dayanak oluşturan 375 sayılı KHK'nın ek 10. maddesindeki "merkez teşkilatı" ve "ğ bendinde" ifadelerinin iptali istemi de yer alıyor.

Söz konusu düzenlemeler merkez teşkilatlarında yer almadığı için kapsam dışında tutulan tüm kariyer personelini kapsamaktadır.

İŞTE AYM'NİN GÜNDEM MADDELERİ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,875 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
14 Aralık 2018 10:02		 Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
14 Aralık 2018 03:02
İkinci 100 günlük eylem planında, kamu personelini ilgilendiren maddeler
13 Aralık 2018 18:01		 İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
13 Aralık 2018 16:11
Adalet Bakanı 1 yıl önce Mübaşirler için çalışıyoruz demişti
13 Aralık 2018 14:23		 Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
12 Aralık 2018 11:05
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
08 Aralık 2018 10:03		 Dışişleri Bakanlığı sınav yönetmeliğinde değişenler
07 Aralık 2018 14:42
YÖK'ün norm kadroda yetki devri yapması hukuken mümkün mü?
07 Aralık 2018 14:05		 Yılın 2. KPDK toplantısı bugün yapılacak
07 Aralık 2018 11:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da hızlı trenin kaza anı videosu
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
putlarla izzetli olmak 3
irmik tatlısı 2
doğum gününde mutsuz olmak 2
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 2
Bira 2
vazife çıkarmak 1
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
beğenilme hırsı 3
mahzuni şerif 1
chp'nin asgari ücret vaadi 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam