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Anayasa Mahkemesi kariyer uzmanlıktaki kritik ibareyi görüşecek
Anayasa Mahkemesi kariyer personele makam tazminatı ödemesinde ve 666'ya göre maaş ödemesine esas olan "merkez" teşkilatı ibaresinin iptali istemini görüşecek
|14 Aralık 2018 18:02
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Anayasa Mahkemesi, 20 Aralık'ta görüşeceği dosyaları açıkladı.
Mahkemenin görüşeceği dosyalar arasında, 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinde yer alan "merkez teşkilatı" ve "ğ bendinde" ifadeleri ile, 666 sayılı KHK'ya göre maaş ödemesine dayanak oluşturan 375 sayılı KHK'nın ek 10. maddesindeki "merkez teşkilatı" ve "ğ bendinde" ifadelerinin iptali istemi de yer alıyor.
Söz konusu düzenlemeler merkez teşkilatlarında yer almadığı için kapsam dışında tutulan tüm kariyer personelini kapsamaktadır.
İŞTE AYM'NİN GÜNDEM MADDELERİ
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