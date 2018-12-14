Sosyal Hizmetlerde kalanların atanması için tercih süresi uzatıldı
Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananların atanması için belirlenen süre uzatıldı
|14 Aralık 2018 17:59
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Devlet Personel Başkanlığı'nın açıklaması:
Bilindiği üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 3-14 Aralık 2018 tarihleri arasında tercih başvurusu alınacağı duyurulmuştu.
Hak sahiplerine ulaşılarak tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce 14 Aralık 2018 Cuma günü 23:59 da sona ereceği belirtilen tercih işlemleri için son başvuru süresi 17 Aralık 2018 saat 23:59 olarak değiştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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