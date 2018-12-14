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Belediye personelinden, asgari ücretin 2 bin 450 TL sevinci

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bugün, en düşük ücret alan 2 bin 450 lira maaş almıştır. Çukurova Belediyesi'nde, CHP'li belediyede asgari ücret 2 bin 450 liradır" dedi
14 Aralık 2018 18:28
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Belediye personelinden, asgari ücretin 2 bin 450 TL sevinci

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li belediyelerde ocak ayından itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" söyleminin hemen ardından, aralık ayı itibarıyla asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye çalışanlarıyla belediye binasında bir araya geldi. Açıkladığı 2 bin 200 asgari ücretin üzerine asgari geçim indirimi ve toplu iş sözleşmesi de eklendiğinde, belediye çalışanlarının en düşük maaşının 2 bin 450 TL olduğuna dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak dedik ama çocuk yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı asgari geçim indirimi vs var. Bizim toplamda 2 bin 200 lira vereceğimizi sandılar. Ama bugün öyle olmadığını gördünüz. Bugün, en düşük ücret alan 2 bin 450 lira maaş almıştır. Çukurova Belediyesi'nde, CHP'li belediyede asgari ücret 2 bin 450 liradır. Sahada çalışan emekçi kardeşlerimize bunun bir ödülü olmalıydı. Yaz kış demeden sahada çalışan personelimize daha farklı bir uygulama yaptık. Yol İşlerinde çalışan isçilerimize yüzde 10'luk bir fark veriyoruz. Temizlikte çalışan personelimiz yüzde 15 fark alıyorlar. Park Bahçeler ve Yol İşleri personelimiz 2 bin 670 TL, temizlik personelimiz ise 2780 TL maaş alıyor" diye konuştu.

"Parayı memura işçiye dağıtmaktan şeref duyarım"

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere atıfta bulunan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bazı basın yayın organlarında haberler çıktı. 'İller Bankasından gelen parayı işçiye dağıtıyor' diye. Ben parayı memura da dağıtırım işçiye de dağıtırım. Bundan şeref duyarım. Bütün hizmetleri eksiksiz yaparız. Olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yaparız. Varsa bir artı değer, onu da işçimize memurumuza dağıtırız. Her şey size feda olsun" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı
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