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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 857,89 puan ve yüzde 0,94 azalarak 90.528,64 puana geriledi
14 Aralık 2018 18:35
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 90.528,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 857,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 5,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 89.300 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü 90.500'ün hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, beklentilerden iyi gelen ABD verilerinden sonra küresel piyasalarda değer kazanan dolar ve azalan risk iştahının dünya pay piyasalarındaki satış baskısını artırdığını kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararının da piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, Brexit sürecine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 87.500 seviyelerinin destek, 92.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı
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