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Bu hafta borsa kaybettirdi, döviz ve altın kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,38 azalış kaydetti
14 Aralık 2018 19:00
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Bu hafta borsa kaybettirdi, döviz ve altın kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,38 değer kaybederken, altın yüzde 1,28, dolar yüzde 1,87 ve avro yüzde 0,93 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 93.453,70 puanı, en düşük ise 89.337,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,38 azalışla 90.528,64 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,28 artışla 214,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 kazançla 1.431,00 lira oldu. Geçen hafta 345 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 350 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,87 artışla 5,3930 liraya, avro da yüzde 0,93 değer kazancıyla 6,0840 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti.. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Anadolu Ajansı
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