Bu hafta borsa kaybettirdi, döviz ve altın kazandırdı
|14 Aralık 2018 19:00
|Yazdır
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,38 değer kaybederken, altın yüzde 1,28, dolar yüzde 1,87 ve avro yüzde 0,93 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 93.453,70 puanı, en düşük ise 89.337,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,38 azalışla 90.528,64 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,28 artışla 214,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 kazançla 1.431,00 lira oldu. Geçen hafta 345 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 350 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,87 artışla 5,3930 liraya, avro da yüzde 0,93 değer kazancıyla 6,0840 liraya çıktı.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti.. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü düşüşle tamamladı
14 Aralık 2018 18:35
|Haftanın son gününde çeyrek altın ne kadar?
14 Aralık 2018 17:51
|Altın tahvili ihracı için işlemler pazartesi başlayacak
14 Aralık 2018 17:40
|Dolar endeksi yükseliyor, kur 5,40'ın üstünde çıktı
14 Aralık 2018 16:22
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
14 Aralık 2018 13:23
|Çeyrek altın ne kadar?
14 Aralık 2018 13:21
|Dolar ne kadar?
14 Aralık 2018 12:14
|Borsa güne düşüşle başladı
14 Aralık 2018 10:11
|Gram altın, güne yükselişle başladı
14 Aralık 2018 09:59
|Dolar güne nasıl başladı?
14 Aralık 2018 09:46