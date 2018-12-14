Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
Yeni logoda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar yer aldı
|14 Aralık 2018 19:02
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Dışişleri Bakanlığının yeni logosunda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar bulunuyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni logoya yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı çalışma kapsamında, Dışişleri Bakanlığının yeni logo tasarımında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda olduğu gibi 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar yer alıyor.
Yeni logo tasarımında, 16 yıldızla çevrilen amblemin ortasında Türk bayrağı ve Bakanlığın ismi bulunuyor. Bakanlığın yeni logosuna resmi internet sitesinde de yer verildi.
İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 16 bakanlığın logosu Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz edecek şekilde tasarlanmıştı.
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