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ABD istihbarat topluluğuna göre yeni tehdit: Yapay zeka

ABD istihbarat topluluğu dünya genelinde tehditler değerlendirmesi raporunu yayınladı. Rapora göre kuantum teknolojisi ve yapay zeka (AI) ulusal güvenliğe 'yeni bir tehdit' teşkil ediyor
14 Aralık 2018 19:07
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ABD istihbarat topluluğuna göre yeni tehdit: Yapay zeka

Tehditler listesinde nükleer silahlanma, terör, iklim değişikliği gibi maddelerle kuantum hesaplama, yapay zeka başlıkları bir arada yer alıyor.

ABD istihbarat topluluğunun raporunda, gelecek on yıl ve sonrasında ülke tarafından karşı karşıya kalınan uzun vadeli tehditler sıralamasında hem askeri hem sivil alanda araştırması yürütülen çift yönlü teknolojiler önemli bir tehdit olarak görülüyor.

Raporda şifreleme, otonom ve insansız sistemler gibi agnostik teknolojiler, yapay zeka ve kuantum hesaplama, toplumun ilerlemesinden ziyade zarar vermek için kullanılabilecekleri korkusuyla endişe listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Teknolojiler iyi niyetli olarak kullanılırsa insanlığa fayda sağlayabilecekken ABD hükumeti, rakiplerin ticari sektörde kullanılan uygun fiyatlı tasarımlar yoluyla AI ile daha fazla erişim kazanabileceğini ve AI'nin silah ve teknoloji gibi alanlarında kullanabileceğini ve kuantum iletişiminin düşmanların güvenli iletişimi geliştirmesine olanak sağlayabileceğini ifade etti.

Ayrıca rapordaki tehditler arasında bio-teknoloji alanda yürütülen insan genetiği ile ilgili çalışmalar, otonom araçların yaygınlaşması gibi başlıklar da yer alıyor.
DHA
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