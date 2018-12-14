Çok nadir bulunan kuş Konya'da ortaya çıktı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, nesli tükenmekte olan takipli, saz delicesi, yaralı halde bulunarak tedaviye alındı
|14 Aralık 2018 19:15
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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda balıkçı, nesli tükenmekte olan canlılardan saz delicesini yaralı ve uçamayacak durumda bulunca Doğa Koruma Milli Park ekipleri'ne ihbarda bulundu.
Ekipler, yaralı hayvanı ilk müdahalenin ardından Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan saz delicesinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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