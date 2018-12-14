1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da ölümlü kaza bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı

Yılın ilk 11 ayında, İstanbul'da jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı
14 Aralık 2018 19:17
Yazdır
İstanbul'da ölümlü kaza bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı

İstanbul'da jandarma sorumluluk bölgesindeki yollarda, yılın ilk 11 ayında meydana gelen ölümlü trafik kazası sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 50 düşüş yaşandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'in ilk 11 ayında, 11 ölümlü, 670 yaralanmalı, 682 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken, bin 223 kişi yaralandı. 2017'nin ilk 11 ayında ise 22 ölümlü, 588 yaralanmalı, 664 maddi hasarlı kaza oldu. Bu kazalarda ise 25 kişi hayatını kaybederken, bin 133 kişi yaralandı.

Buna göre, 2018'de ölümlü kaza sayısı yüzde 50 azalırken, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 14'lük artış yaşandı. Maddi hasarlı trafik kaza sayısında da yüzde 3'lük artış görüldü.

Yine 2018'de bir milyon 163 bin 247 araç kontrol edilirken, 28 bin 710 araca 10 milyon 440 bin 559 lira ceza uygulandı. Kontrol edilen araç sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 43'lük artış sağlandı.

Bu yılın ilk 11 ayında bin 169 sürücü belgesi geri alınırken, 7 bin 97 okul servis aracı kontrol edildi, 102 araca, çeşitli kurallara uymamaktan 20 bin 712 lira ceza kesildi.

Jandarma bölgesinde 2018'in ilk 11 ayında 202 bin 748 hafriyat aracı denetlendi. Bunlardan 6 bin 437'sine 1 milyon 969 bin 235 lira ceza uygulandı. Denetlenen araç sayısı, 2017'ye göre yüzde 83 arttı.

Yine bu yıl, 78 bin 975 araca tonaj denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 690 araca 1 milyon 410 bin 483 lira ceza kesildi. Tonaj denetimi yapılan araç sayısında da 2017'ye göre yüzde 61'lik artış sağlandı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 552 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Harçlık için askeri alanda demir toplayan çocuk mayına basarak öldü
14 Aralık 2018 20:14		 Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi
14 Aralık 2018 20:11
ATM'lere kart kopyalayan zanlı tutuklandı
14 Aralık 2018 17:13		 Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
14 Aralık 2018 16:43
Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14 Aralık 2018 16:11		 'Omuz atma'ya müdahele etmeyen polisler yargılanıyor
14 Aralık 2018 15:45
Tartıştığı damadını öldürdü
14 Aralık 2018 15:00		 İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
14 Aralık 2018 14:34
Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında birleştirme kararı
14 Aralık 2018 13:30		 Kamu arsalarını sahte evrakla satan 7 zanlı gözaltında
14 Aralık 2018 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
17:26 - Ankara'da hızlı trenin kaza anı videosu
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
14:38 - Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
10:02 - Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
10:57 - Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
14:42 - Yıldırım: Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sır değil
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ricardo quaresma 2
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
dost 1
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 5
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
16.12.2018 beşiktaş vs trabzonspor maçı 3
ömer hayyam 3
2018-2019 euroleague sezonu 1
google earth uçuş simülatörü 1
sude 4
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam