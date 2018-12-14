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Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi
Adapazarı'nda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istendiği belirlenen 396 şişe kaçak şarap ele geçirildi
|14 Aralık 2018 20:11
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında B.T. ve K.S.'nin Adapazarı Şeker Mahallesi'ndeki iş yerlerine baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda, 396 şişe gümrük kaçağı şarap ve 79 şarap kapüşonu ele geçirildi. İçkilere el konulurken, 2 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
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