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Fabrika işçisi lojmanda ölü bulundu
Silivri'de 38 yaşındaki bir kişi çalıştığı fabrikanın lojmanında ölü bulundu
|14 Aralık 2018 20:48
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Olay, Silivri'nin Gazitepe Mahallesi çıkışında bulunan bir fabrikada meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, işçi olarak çalıştığı fabrikanın lojmanında ikamet eden 38 yaşındaki İsa Ş., lojmanda ölü olarak bulundu.
Lojmanda yalnız yaşadığı öğrenilen İsa Ş.'nin cansız bedeni ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Lojmanda inceleme yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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