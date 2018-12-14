Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Çankırı'da trenin altında kalan kişi öldü
Çankırı'da yük treninin altında kalan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
|14 Aralık 2018 20:58
|Yazdır
Kayseri'den Karabük istikametine giden 23223 sefer sayılı yük treninin makinisti, Eldivan Kavşağı mevkisinde ses duyması üzerine treni durdurdu.
Trenin altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören makinist, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu Fazıl Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Bu haber 1,973 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fabrika işçisi lojmanda ölü bulundu
14 Aralık 2018 20:48
|Harçlık için askeri alanda demir toplayan çocuk mayına basarak öldü
14 Aralık 2018 20:14
|Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi
14 Aralık 2018 20:11
|İstanbul'da ölümlü kaza bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı
14 Aralık 2018 19:17
|ATM'lere kart kopyalayan zanlı tutuklandı
14 Aralık 2018 17:13
|Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
14 Aralık 2018 16:43
|Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14 Aralık 2018 16:11
|'Omuz atma'ya müdahele etmeyen polisler yargılanıyor
14 Aralık 2018 15:45
|Tartıştığı damadını öldürdü
14 Aralık 2018 15:00
|İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
14 Aralık 2018 14:34