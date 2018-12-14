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13-14 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

13-14 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
14 Aralık 2018 21:00
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13-14 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 13-14 Aralık 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.

12'si aktif görevde 32 astsubaya FETÖ'den gözaltı Başkentte ByLock operasyonu: 11 gözaltı kararı Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi İzmir'de FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası Tekirdağ'da ByLock kullanıcısı polise cezası Çankırı'da FETÖ sanığı akademisyene 2 yıl 6 ay hapis cezası Muğla'da FETÖ operasyonu: 27 FETÖ şüphelisinden 26'sı gözaltına alındı SEKÜDER'in başkan ve üyelerine FETÖ'den hapis FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı davada 33 kişiye ceza yağdı Kırıkkale'de FETÖ nün mahrem yapısından iki şüpheli daha yakalandı Adil Öksüz'ün baldızına hapis cezası FETÖ'nün 'Say' grubundaki eski polise 6 yıl 3 ay hapis Konya'da halen görevli 9 astsubay ile 1 subaya FETÖ gözaltısı FETÖ'den gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı 1'i tutuklu, 16 eski memur hakim karşısına çıktı İslamabad Kara eski Ataşesi Süren'e 7 yıl 6 ay hapis FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 şüpheli tutuklandı Açığa alınan astsubay itirafçı oldu Bakan Gül: Kazanın hiçbir şekilde üstü örtülemez Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı Bakan Gül: Terörden 44 bin 690 kişi cezaevinde 219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı Gözaltına alınan 25 asker etkin pişmanlıktan yararlandı Eski zabıt katibine FETÖ'den hapis Bu hafta içerisinde 21 terörist etkisiz hale getirildi Organize Şube polislerinin FETÖ yargılamasında tahliye taleplerine ret FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 19 kişiden 1'i tutuklandı Çorum'daki 'mahrem yapı' operasyonunda 88 kişiden 4'ü tutuklandı Çorum'daki 'mahrem yapı' operasyonunda 88 kişiden 4'ü tutuklandı 44 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısı 155'e yükseldi FETÖ sanığı 'savunmamı hazırlayamam' dedi, mahkeme duruşmayı hazirana attı Etkin pişmanlıktan yararlanan eski yüzbaşının cezası 1 yıl 6 aya indirildi Ağrı'da FETÖ operasyonunda 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı FETÖ sanığının yakınlarından mahkeme heyetine beddua FETÖ sanığı eski komutan vekiline müebbet hapis Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı
Memurlar.Net
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