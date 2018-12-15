15 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
|15 Aralık 2018 00:05
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1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap edecek.
(Denizli/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Kepez Santral Mahallesi ile Çalkaya kentsel dönüşüm alanları, Kızıllı Entegre Katı Atık Tesisi, Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi Alanı'nda incelemede bulunacak ve Turizm Çalışanları TOKİ Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Antalya/10.15-17.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisince düzenlenen STK'ler ile istişare toplantısına iştirak edecek.
(Samsun/11.00)
3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Seyr-i Aşk Tezhip Sergisi açılışına katılacak.
(Ankara/14.00)
4- TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkmenistan'da 9. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılacak, temaslarda bulunacak.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'da temaslarda bulunacak.
(Doha)
2- Fransa'da "sarı yeleklilerin" ülke genelinde düzenleyeceği protestolar izlenecek.
(Paris)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana/Ankara)
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