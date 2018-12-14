İstanbul'da metrobüs arızası seferleri aksattı
Sefaköy metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
|14 Aralık 2018 21:45
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Sefaköy metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Topkapı yönünde seyreden bir metrobüs, Sefaköy metrobüs durağı yakınlarında arızalandı.
Arıza nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.
Ekiplerin müdahalesiyle arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
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