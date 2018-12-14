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ÖKK darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
14 Aralık 2018 22:04
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ÖKK darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaası alındı.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.

Duruşma, 7-11 Ocak 2019'a ertelendi.
Anadolu Ajansı
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