Hakkari polisinden 'Narko Rehber' semineri
|14 Aralık 2018 22:05
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Narko Rehber' semineri verilmeye devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince toplumun değişik kesimlerine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Toplumun uyuşturucu maddelere karşı farkındalığını arttırmak ve uyuşturucu maddelerin arzıyla topyekün mücadele edebilmek amacıyla yapılan çalışmalarda, 'Hakkari'yi tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekanlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları, narkotik maddelerin sokak adları' başlıkları altında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Uyuşturucu ile mücadele ve önleme konusunda destek beklenirken, 'Narko Rehber' eğitim seminerlerinin devam edileceği bildirildi.
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