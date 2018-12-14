1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hazır beton sektöründe dünya üçüncüsüyüz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Hazır betonda Avrupa'da lideriz, dünyada ise Çin ve ABD'den sonra üçüncü sıradayız. Doğal taş ve mermer sektöründe dünyadaki rezervin yüzde 40'ı bizdedir." dedi.
14 Aralık 2018 22:17
Yazdır
'Hazır beton sektöründe dünya üçüncüsüyüz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Hazır betonda Avrupa'da lideriz, dünyada ise Çin ve ABD'den sonra üçüncü sıradayız. Doğal taş ve mermer sektöründe dünyadaki rezervin yüzde 40'ı bizdedir." dedi.

Gürsel Baran, Gölbaşı Öğretmenevi'nde doğal taş, mermer ve hazır beton imalatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nda ATO'ya bağlı 3 bin üye bulunduğunu belirtti.

Bunun kentin güneyine açılan kapısı olan Gölbaşı için önemli bir kazanım olduğuna işaret eden Baran, "Gölbaşı Ankara'nın en önemli ilçelerinden birisidir. Mogan ve Eymir gölleri bile Ankara'da turizmi hareketlendirme adına yeterde artar. Burada Beynam ormanları, üç ayrı mağara var. Seksen üç farklı kuş turu Gölbaşı'nda yuvalanıyor. Dünyada sadece Gölbaşı'nda olan sevgi çiçeği var." diye konuştu.

Baran, doğal taş, mermer ve hazır betonun da ülke ekonomisini için önemine değinerek, şunları söyledi:

"Hazır betonda Avrupa'da lideriz, dünyada ise Çin ve ABD'den sonra üçüncü sıradayız. Doğal taş ve mermer sektöründe dünyadaki rezervin yüzde 40'ı bizdedir. Bunda da Gölbaşı'nın önemli payı var. Bu sektörde yılda 2 milyar dolar ihracat olduğunu biliyoruz ama 7-8 milyarlık dolarlık rakam çıkartacağımız yerde 2 milyar çıkartıyoruz. Mermerimiz dünyanın birçok ülkesinde tanınıyor."

Bu nedenle toplantının önemli olduğunu aktaran Baran, Başkent'in her alanda gelişmesi için herkesin el birliği ile çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıyı düzenleyen ATO Meclis Üyesi ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de toplantının sektördeki imalatçılarının sorunları ve çözümü açısından önemli olduğuna işaret etti.

Güçlü, meslek komitesi olarak göreve geldikleri andan itibaren sektörde faaliyet gösteren işletmelerin daha verimli imalat ortamlarına kavuşmaları için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Toplantıda daha sonra sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Programa, Baran ve Güçlü'nün yanı sıra sektör ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,137 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy: 20 kazıyı destekleme kararı aldık
14 Aralık 2018 23:36		 Kamu portföy yönetim şirketleri birleşiyor
14 Aralık 2018 23:05
İŞKUR: İşgücü piyasası 31 milyon, istihdam sayısı 7,5 milyon
14 Aralık 2018 17:18		 Döviz getiren 'çöğür'ün hasadı başladı
14 Aralık 2018 13:16
Turizmde 'rekor' yılı
14 Aralık 2018 12:12		 Türkiye'nin ilk ve tek Tarım AVM'si kuruluyor
14 Aralık 2018 12:05
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için 'sınırlı çalışma izni' verildi
14 Aralık 2018 11:32		 Bakan Albayrak açıkladı! Pazartesi başlıyor...
14 Aralık 2018 11:28
İkinci eylem planında 'daha yeşil şehirler' hedefi
13 Aralık 2018 23:23		 Emekliler ne kadar zam alacak?
13 Aralık 2018 23:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Ankara'da hızlı trenin kaza anı videosu
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Polisten polise sosyal medya operasyonu
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Yıldırım: Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sır değil
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 3
mahzuni şerif 1
sor bana pişman mıyım 2
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
2018-2019 euroleague sezonu 1
Bira 2
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
vazife çıkarmak 1
beğenilme hırsı 2
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 1
SON İLANLAR
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam