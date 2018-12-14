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PKK'ya bomba yağdıran TSK'nın hamleleri Irak'ı rahatsız etti!

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonundan dolayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Bakanlığa davet ederek, nota vasıtasıyla rahatsızlığını bildirdi.
14 Aralık 2018 22:18
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PKK'ya bomba yağdıran TSK'nın hamleleri Irak'ı rahatsız etti!

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonundan dolayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Bakanlığa davet ederek, nota vasıtasıyla rahatsızlığını bildirdi.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Yıldız da, görüşmede PKK terör örgütüyle mücadelenin Türkiye'nin ulusal güvenliği bakımından birincil öncelikli mesele olduğunun altını çizerek, bu kapsamda düzenlenen hava harekatının uluslararası hukuk ve BM şartının 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca icra edildiğini ifade etti.

Yıldız, görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile her nerede olursa olsun mücadele konusundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayarak, terörle mücadele bağlamında işbirliği ve dayanışmanın öneminin altını çizdi.
Anadolu Ajansı
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