Irmak kenarında sohbet ettikleri sırada... Bu da oldu!
Samsun'un Bafra ilçesinde su seviyesi yükselen Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan araçtaki iki arkadaş itfaiye ve kepçe yardımıyla kurtarıldı.
|14 Aralık 2018 22:41
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Edinilen bilgiye göre, B.Y. ve arkadaşı Ş.U., 55 AAT 050 plakalı hafif ticari araçla Organiz Sanayi Yolu Kızılırmak Seddesi'ne gitti. Kızılırmak kenarında aracın içerisinde sohbet dalan iki arkadaş Altınkaya Baraj kapaklarının açılmasıyla ırmakta yükselen suyun içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan iki arkadaş itfaiye ve jandarmadan yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil ve jandarma ekipleri suyun kesilmesi için baraj yetkililerini aradılar ve Bafra Belediyesinden kepçe istedi. Olay yerine gelen 2 kepçe aracı çıkaracakları alanı toprakla doldurma çalışması başlattı. 2 saat süren çalışmalar sonunda araç kepçe yardımıyla içindekilerle birlikte sudan çıkartıldı.
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