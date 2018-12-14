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Kamu portföy yönetim şirketleri birleşiyor

Kamu portföy yönetim şirketleri Halk Portföy Yönetimi AŞ ile Vakıf Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'ye devrediliyor
14 Aralık 2018 23:05
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Kamu portföy yönetim şirketleri birleşiyor

Kamu portföy yönetim şirketleri Halk Portföy Yönetimi AŞ ile Vakıf Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ altında birleşiyor.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 20 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) verimlilik artışı sağlamak amacıyla kamu bankalarına ait portföy yönetim şirketlerinin birleştirilmesi kararı yer aldığını anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda; şirketimiz iştiraki Halk Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ nezdinde satın alma yoluyla birleştirilecektir. Birleşme süreci için Değer Tespit Raporu'nda Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin birleşme bedeli 52 milyon 500 bin TL tespit edilmiştir. Şirketimiz hisse payları tutarı 13 milyon 125 bin TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Vakıflar Bankası'nın KAP'ta yer alan açıklamasında ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 2019-2021 Yeni Ekonomi Programı ile birlikte ekonomik dengelenme, mali disiplin, üretim ve ihracatta katma değere odaklı değişim hedeflendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Program çerçevesinde, yabancı para ihraçları yapmak için kamu yatırım kuruluşları birleştirilerek güçlü bir kurumsal finansman şirketi oluşturulması, kamu portföy yönetim şirketlerinin birleştirilmeleri suretiyle de güçlü bir alım kapasitesi sağlanması planlanmaktadır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık tarihli kararı ile, bağlı ortaklığımız Vakıf Portföy Yönetimi AŞ'deki bankamızın yüzde 100 sahibi olduğu paylarının tamamının 52 milyon 500 bin TL bedel karşılığında Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'ye satılmasına ve pay devri ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir."

Türkiye Halk Bankası'nın KAP'taki açıklamasında da "Bankamız bağlı ortaklığı Halk Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ nezdinde satın alma yoluyla birleştirilecektir. Birleşme süreci için banka ve bağlı ortaklıklarımızın sahipliğinde bulunan hisseler için Değer Tespit Raporu'nda Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin birleşme bedeli 52 milyon 500 bin TL olarak tespit edilmiştir. Bankamız hisse payları tutarı 39 milyon 374 bin 989,50 TL'dir."ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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